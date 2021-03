Verwarde man door DSI aangehouden in Friese Kollum

Donderdagochtend is de politie in het Friese Kollum met verschillende eenheden aanwezig geweest nadat er halverwege de ochtend een melding was binnen gekomen van een man met verward gedrag in een pand aan de Voorstraat. Dit meldt de politie donderdagmiddag

Verwarde man aangehouden

Die melding was zodanig dat de politie met verschillende expertises in Kollum kwam. De man is in de middag aangehouden in een woning in Kollum. Niemand raakte gewond. Er was, op de verdachte na, niemand in de woning aanwezig.

Mogelijk een wapen

De melding over de man, die mogelijk een wapen bij zich zou hebben, kwam rond 11.00 uur binnen bij de Meldkamer Noord-Nederland. Al gauw daarna werd duidelijk dat hij zich alleen in een woning aan de Eskesstraat bevond.

Dienst Speciale Interventies (DSI)

Om een veilige ruimte te creëren voor de omgeving, de hulpdiensten en de man werd de straat en directe omgeving afgezet. Na enige tijd werd de man door een gespecialiseerd team (DSI) uit zijn woning gehaald. Hij is naar een politiebureau gebracht voor een eerste verhoor en zorg.

Berichten op sociale media

Op sociale media verschenen diverse berichten over het incident. Daarbij verschenen ook berichten die inhoudelijk niet correct waren. Bij de politie is veel begrip voor vragen die letterlijk op straat maar ook digitaal worden gesteld. 'Vanwege de aandacht voor de omgeving, de inwoners van Kollum en de man met verward gedrag, kon de politie niet direct alle informatie delen', aldus de politie. Na de aanhouding is het aan de politie om onderzoek te doen naar de achtergronden van het gebeuren in Kollum.