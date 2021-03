Onderschepte EncroChats leiden tot verdenking politieman van corruptie

Lekken informatie

'De verdenking is gerezen dat de hoofdagent informatie uit de politiesystemen lekte aan onbevoegde derden, vermoedelijk tegen betaling', aldus het OM. De man is na zijn aanhouding verhoord en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle. Hij is voor twee weken in bewaring gesteld. Het onderzoek is volop gaande.

Encrochats

De zaak is voortgekomen uit onderzoek naar onderschepte berichten van criminelen via EncroChats. Aanwijzingen voor corruptie in dit versleutelde berichtenverkeer worden onderzocht door het Team Aanpak Corruptie, een samenwerkingsverband van de Rijksrecherche en de Landelijke Eenheid van de politie. Het onderzoek naar de politieman staat onder leiding van het Landelijk Parket van het OM.