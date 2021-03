Man aangehouden voor inrijden op verslaggever in Urk

De verslaggever was in Urk omdat hier ondanks de strenge coronamaatregelen, de kerk gewoon open is. Hier waren veel vertegenwoordigers van de pers op afgekomen. De kerkgangers konden dit niet waarderen. De verslaggever van PowNed was eerder al geschopt en geslagen.

In een verklaring laat de politie weten niet direct te hebben ingegrepen om de rust op Urk te bewaren. Zondagavond is de politie met de man in gesprek gegaan.

Het genootschap van Hoofdredacteuren laakt het optreden van de politie. Zij zegt dat de politie direct had moeten ingrijpen omdat dit een ‘onaanvaardbare aantasting is van de persvrijheid’.