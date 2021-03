Nog twee mannen aangehouden na mishandelen journalist Urk

Opzettelijk inrijden op journalist

Direct na het incident begon de politie een uitgebreid onderzoek. Dat leidde in eerste instantie tot de aanhouding op zondagavond 28 maart van een 35-jarige inwoner uit Urk. De man wordt verdacht van het opzettelijk inrijden op de eerder genoemde journalist en zit nog vast. Het onderzoek werd maandag voortgezet. In de loop van de dag meldde ook de twee andere verdachten zich bij de politie.

Uitleg optreden politie

'Naar aanleiding van het incident op Urk krijgen we veel vragen. Persvrijheid heeft vanzelf sprekend een hoge prioriteit voor de politie. Wij hebben begrip voor de reacties die naar aanleiding van het incident ontstonden. Graag lichten wij ons optreden toe', stelt de politie.

De-escaleren

'Onze collega’s moeten bij ieder incident snel beslissingen nemen. In dit geval is de keuze gemaakt om tussen de journalist en de kerkganger(s) in te gaan staan en de betrokkenen te kalmeren. Met een aanhouding van één of meerdere personen had de situatie kunnen escaleren. Dit had de situatie voor de aanwezige journalisten niet veiliger gemaakt', stelt de politie.

PowNed

Het is echter nooit de intentie geweest van de politie om de geweldplegers vrijuit te laten gaan. Via de hoofdredactie van PowNed is zondagmiddag direct contact gelegd met de betreffende journalist en is de mogelijkheid gecreëerd om de aangifte direct op te laten nemen. Nog dezelfde dag is een 35-jarige man uit Urk aangehouden op verdenking van het inrijden op de journalist van PowNed. Daarnaast is de politie een onderzoek gestart naar de twee andere mannen, die zich maandag meldden bij de politie.

Gesprek met NVJ en hoofdredacteuren

'Wij zijn een lerende organisatie en evalueren kritisch ons eigen optreden. Geen enkele situatie is hetzelfde. Wij hebben kennis genomen van het statement van de NVJ en het Genoodschap van Hoofdredacteuren. Graag gaan wij binnenkort met beiden het gesprek aan', aldus de politie.