Vondelpark weer gesloten vanwege te grote drukte door mooie lenteweer

Het Vondelpark in Amsterdam is dinsdagmiddag rond 15.00 uur gesloten vanwege de grote drukte door het mooie lenteweer. 'Er werd er geen 1,5 meter afstand gehouden', zo meldt de gemeente Amsterdam dinsdag.

Ingangen afgesloten

De zij-ingangen van het Vondelpark waren de hele dag al dicht om de toestroom enigszins te dempen. Toen het in de loop van de middag in het park toch te druk was geworden werden rond 15.00 uur ook de hoofdingangen aan de Stadhouderskade en de Amstelveenseweg afgesloten. Bezoekers konden het park alleen nog maar verlaten. Toch bleven mensen nog lang in het park hangen.