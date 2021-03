32 doden door woningbranden in 2020

In 2020 eisten 31 fatale woningbranden 32 dodelijke slachtoffers. '25 slachtoffers waren door een of meer beperkingen verminderd of niet zelfredzaam. Het aandeel 65+ is nog steeds boven de 50 procent: 8 slachtoffers waren tussen de 65 en 80 jaar oud en 10 slachtoffers waren zelfs 81 jaar en ouder. Bevordering van brandveilig gedrag zou zich dan ook met name op deze groepen mensen moeten richten', aldus lector Brandpreventie René Hagen.

Onvoorzichtigheid bij roken was in 26 procent van de branden de oorzaak van de brand. "Dat blijft (te) hoog, zeker omdat er sinds 2011 alleen nog zelfdovende sigaretten mogen worden verkocht. Maar de Brandweeracademie heeft in 2017 al in een onderzoek aangetoond dat deze niet werken", vertelt Hagen. Ook een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur scoort met 26 procent nog steeds hoog.

Het sluiten van binnendeuren blijkt een eenvoudige maar doeltreffende maatregel te zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij gesloten binnendeuren beduidend minder dodelijke slachtoffers vallen.

Brandveiliger meubilair

Bijna een kwart van de fatale woningbranden begon in een bank of stoel. "De Brandweeracademie maakt zich al jaren sterk voor een betere brandveiligheid van deze producten. Bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. Zo pleiten wij ervoor dat het bedrijfsleven zijn meubilair brandvertragend maakt. De overheid kan bijdragen door brandveilig meubilair en matrassen in wetgeving te verankeren en door producenten aan te sporen hun meubilair en matrassen brandveiliger te maken", sluit Hagen af.