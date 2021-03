'Knarren' vechten voor woonrechten in Groningen

Woensdagmiddag is er op de Grote Markt in Groningen gedemonstreerd voor het gemeentehuis. Leden van de stichting Noaberhof Groningen voerden actie omdat na acht jaar praten de een bouw van Noaberhof in de Zeilen II in Meerstad nog steeds niet in volle omvang wordt gerealiseerd.