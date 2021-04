OM eist werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor veroorzaken dodelijk ongeval Garyp

De 61-jarige bestuurder van de vrachtwagen raakte bij het ongeval gewond. Hem wordt verweten dat hij aanmerkelijke schuld heeft aan dit ongeval, omdat uit onderzoek is gebleken dat hij met zijn vrachtauto ruim een meter over de weghelft van de tegenligger reed. De bestuurder van de bus kon daardoor geen kant uit omdat aan zijn kant een vangrail zat.

Fout

De bestuurder van de vrachtwagen zou de rit op de paralelweg van de N31 regelmatig rijden. Dit is een smalle weg met enkel markeringsstrepen aan de zijkant en zonder een middenstreep. Hij kon wat het OM betreft weten dat je daar aan de zijkant van de weg moet blijven. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte niet te hard reed, niet aan het bellen was en niet onder invloed van middelen was.

De officier: “Het OM vindt dat de bestuurder van de vrachtwagen de verkeersregels niet goed heeft nageleefd door te veel op de andere weghelft te rijden. Daardoor heeft hij het risico genomen dat er ongelukken zouden kunnen gebeuren. Deze fout had hij niet mogen maken.”

Het OM eist daarom een werkstraf van 200 uur, twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een rijontzegging van twaalf maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

Heftige gevolgen

Fouten in het verkeer – zoals niet goed opletten – kunnen zeer heftige gevolgen hebben. Niet alleen voor slachtoffers en nabestaanden, maar ook voor de veroorzakers van ongevallen die als verdachte worden aangemerkt.

Naast het primaire maatschappelijke belang van verkeersveiligheid houdt het OM bij het nemen van een vervolgingsbeslissing en het formuleren van een strafeis ook rekening met de gevolgen die een heftig verkeersongeval heeft voor alle betrokkenen. Het is belangrijk dat tijdens een openbare behandeling van een zaak op zitting al deze aspecten aan de orde komen en dat door rechters wordt beoordeeld wat de mate van schuld is en hoe verwijtbaar iemand heeft gehandeld.