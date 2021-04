Syriër aangehouden op AZC in Friesland op verdenking terrorisme

De politie heeft afgelopen dinsdag in een stacaravan van het AZC Sint Annaparochie een 43-jarige Syriër aangehouden die van 2011 tot 2016 vermoedelijk betrokken is geweest bij terroristische acties van IS en andere strijdgroepen in Syrië en Irak. 'De man verblijft sinds eind 2019 in Nederland', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.