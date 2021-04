Aantal besmettingen zondag met 8.288 ruim 1.350 boven weekgemiddelde

Het is een forse stijging als je kijkt naar het daggemiddelde van 6.931 over de afgelopen 7 dagen. Het aantal vandaag gemelde besmettingen van 8.288 ligt daar 1.357 boven en dat is fors te noemen. Het is dus nog maar de vraag of er überhaupt wel versoepelingen van de bestaande coronamaatregelen kunnen worden doorgevoerd mede ook omdat de ziekenhuizen vol liggen en zij al hebben aangegeven dat ze zich grote zorgen maken.

Catshuisoverleg

Zondag overlegt het kabinet in het Catshuis in Den Haag samen met deskundigen van onder andere het RIVM wat de laatste stand van zaken is en of de eerder aangekondigde versoepelingen zoals onder andere het openen van de buitenterrassen nog wel verantwoord zijn.

Dinsdagavond persconferentie

Dinsdagavond om 19.00 uur houden demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge weer een speciale persconferentie waarin de vandaag genomen beslissingen zullen worden meegedeeld.