Man na 5 jaar aangehouden na poging doodslag agent

Ruzie

De 31-jarige man uit Oisterwijk was in juni 2016 mogelijk betrokken bij een ruzie in de Prinses Beatrixstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen reed de man de oprit af. Agenten wilde de man aanspreken maar dat negeerde hij. Ook een stopteken werd genegeerd, waarop een achtervolging is ingezet, maar de verdachte verliet zijn auto en ging te voet verder en wist zo te ontkomen. Even later blijkt de man weer in zijn auto te zijn gestapt en wanneer hij weg wil rijden, rijdt hij bijna een politieagent omver. De agent heeft aangifte gedaan.

Gesignaleerd

De man is enkele weken geleden veroordeeld voor poging doodslag door het openbaar ministerie. De man stond dus gesignaleerd en is vanochtend rond 09.00 uur aangehouden door de politie om zijn straf uit te zitten.