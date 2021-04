Vader van baby wil vermoedelijke veroorzaker brand aanvallen

Zaterdagmiddag viel een 22-jarige man een agent aan die bezig was met hulpverlening bij een woningbrand aan de Allendestraat in Almere. Dit meldt de politie zondag.

Twee aanhoudingen

De betreffende politieagent moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen en maakt het naar omstandigheden redelijk. De politie hield de 22-jarige verdachte aan op verdenking van deze mishandeling. Ook een 37-jarige inwoner uit Almere werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de betreffende woningbrand.

Baby ademt rook in

De brand kwam rond 17.00 uur uit een portiekflat, waarna de rook zich verspreidde naar een naastgelegen woning. Daar ademde onder andere een baby de rook in. De baby moest overgebracht worden naar het ziekenhuis en kon na controle gelukkig weer mee naar huis.

Vader van baby

De vader van de baby kwam ook naar de plaats van de brand. Deze man was zeer geëmotioneerd en wilde daar de vermoedelijke veroorzaker van de brand aanvallen. Een agent trachtte dit te voorkomen en kreeg een vuistslag van de vader van de baby in zijn gezicht. De man moest door meerdere agenten onder controle worden gebracht waarbij enkele agenten genoodzaakt waren om geweld toe te passen.

Beelden

'Op internet circuleren beelden van de aanhouding. Deze geven niet het volledige beeld weer van wat er zich die avond heeft afgespeeld. Elke geweldsaanwending van politieagenten wordt achteraf altijd beoordeeld en getoetst. Het incident had begrijpelijkerwijs veel impact op direct betrokkenen, zoals de vader van de baby. Geweld is echter nooit de oplossing', aldus de politie. Beide verdachten zitten nog vast en zijn in verzekering gesteld. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.