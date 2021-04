Motorrijders overleden bij twee ongevallen

Bij twee verkeersongevallen in de provincie Zuid-Holland zijn zaterdagavond twee motorrijders om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Honselersdijk

Bij een botsing tussen twee motorrijders op de kruising van de Zwethlaan en N222 is zaterdagavond 17 april een 27-jarige man uit Berkel en Rodenrijs om het leven gekomen.

Rond 18.10 uur kwamen de twee motorrijders door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Hulpdiensten probeerden het 27-jarige slachtoffer nog te reanimeren, maar dit was helaas tevergeefs. De andere motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Rotterdam

Zaterdagavond rond 23.30 uur is een 45–jarige motorrijder omgekomen bij een eenzijdig ongeval op de A20.

De man op de motor reed op de A20 ter hoogte van de afrit Delfshaven toen hij door een nog onbekende reden op een pijlwagen klapte. Deze klap bleek de man helaas fataal te zijn.

De verkeersongevallendienst van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.