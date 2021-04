Risicoanalyse gaswinning Groningen voor het eerst door onafhankelijke partij uitgevoerd

Om inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s van de gaswinning uit het Groningenveld wordt jaarlijks een seismische dreigings- en risicoanalyse uitgevoerd. Vanaf dit jaar is de analyse in publiek beheer en voert TNO de publieke SDRA Groningen uit in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het is voor het eerst dat niet NAM, maar een onafhankelijk onderzoeksinstituut de analyse uitvoert.