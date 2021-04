Basisschool en woningen in Hengelo ontruimd na anonieme melding

Woensdag is aan het eind van de ochtend een basisschool aan de Luxemburgstraat in Hengelo ontruimd na een anonieme melding. 'De inhoud van die melding gaf reden om groot op te schalen en met veel hulpdiensten aanwezig te zijn', zo laat de politie woensdagmiddag weten. Rond half vier was de situatie onder controle.

Woningen ook ontruimd

De kinderen van de basisschool zijn ondergebracht in een nabijgelegen sporthal van waar ze konden worden opgehaald door ouders/verzorgers. Ook zijn de woningen rond de school enige tijd ontruimd.

Melding

Rond 11.30 uur kwam de melding binnen. 'Direct zijn verschillende eenheden vanuit de politie naar de locatie gegaan en is contact gezocht met de school. Ook andere hulpinstanties kwamen snel naar de locatie. Rond 15.30 uur was er geen sprake meer van een verdachte situatie in Hengelo en is het gebied weer vrijgegeven', aldus de politie.

Onderzoek

De melding was dusdanig dat direct over is gegaan tot onderzoek. De school en enkele woningen zijn ontruimd, er is een groot gebied afgezet en door het Team Explosieven Verkenning van de politie onderzoek gedaan. In school is niets aangetroffen. Ook was verdere inzet van de aanwezige EOD niet nodig.

Anonieme meldingen

Anonieme meldingen waarin de informatie vraagt om snel handelen worden uiterst serieus genomen. Ons eerste doel is de veiligheid voor de school en de omwonenden. Er is geen acuut gevaar geweest. Ook zijn kinderen, medewerkers van de school en omwonenden niet in gevaar geweest. Morgen kan de school weer open. Het onderzoek naar de melding loopt.