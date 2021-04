Vrouw krijgt al 6 maanden lang elke zaterdag 2 kranten van 20 jaar oud

Kranten van 20 jaar oud

Een vrouw die in de Waterwijk woont, een woonwijk in het Amsterdamse stadsdeel West, vertelde aan wijkagent Cees een opmerkelijk verhaal dat zij in het afgelopen halfjaar elke zaterdag steevast twee kranten van twintig jaar oud in haar brievenbus aantrof. Waarom dat gebeurde en wie dat deed, bleef lang onduidelijk, totdat de agent dit wist te ontrafelen en zijn verhaal op Facebook zette.

Stapel kranten van 20 jaar oud

Een stapel kranten van twintig jaar oud. Dat kreeg de vrouw afgelopen half jaar elke zaterdag in haar brievenbus. Waarom en door wie blijft lang onduidelijk. 'Als enige van haar appartementencomplex ontving de vrouw behalve haar 'eigen' Volkskrant ook twee oude, ongelezen zaterdagkranten. Was het wraak na een klacht over de bezorger, een andere gerichte actie? Ze kwam er maar niet achter.

Posten

Het mysterie belandde bij wijkagent Cees die besloot ’s nachts eens te posten voor haar deur. Rond 06.00 uur kwam een man aangelopen, die de aandacht trok. Terecht, want in de portiek duwde hij twee dikke kranten in de brievenbus van de vrouw.

Opmerkelijke wending

Dan maakt het verhaal een opmerkelijke wending. De man liep samen met de wijkagent mee naar het politiebureau, waar hij achter een kop koffie vertelde dat hij dwangmatig iedere zaterdag terugkeerde naar de buurt waar hij opgroeide. Daar loosde hij steevast een paar van zijn thuis opgeslagen oude kranten in een lukraak gekozen brievenbus zonder kwade opzet.

Vrouw opgelucht

De man beloofde wijkagent Cees om voortaan zijn kranten maar naar een papierbak te brengen en niet meer in de brievenbus van de vrouw te stoppen. Wijkagent Cees regelde dat de wijkagent van de man later bij hem langs ging voor nazorg. Zo was in weinig tijd de man geholpen en de vrouw opgelucht nu ze wist hoe de vork in de steel zat.