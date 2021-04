LCPS schat in dat ziekenhuisbezetting deze week stabiliseert

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt maandag 2.572. Dat zijn er 40 meer dan de vorige dag. 'Daarvan liggen er 813 op de IC, een daling van 28 patiënten. Van de COVID-patiënten liggen er 1.759 in de kliniek, 68 patiënten meer dan gisteren', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandagmiddag.

Prognose: bezetting stabiliseert deze week

'De ziekenhuisbezetting is de afgelopen week gestegen tot het hoogste niveau sinds april vorig jaar. Vandaag is de bezetting op de IC iets gedaald, volgens onze prognose is het mogelijk dat de bezetting deze week stabiliseert rond dit niveau', aldus het LCPS. Gisteren zijn 17 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 5 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 247 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 8 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 35 opgenomen op de IC, 13 minder dan gisteren en 212 in de kliniek, 5 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is ongeveer gelijk voor de figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 5 gedaald naar 1.217 bedden. Op de IC liggen nu 813 COVID-patiënten, 28 minder dan gisteren en 404 non-COVID-patiënten, 23 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog, de reguliere zorg staat onder druk.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 806 gestegen naar 13.039 bedden. In de kliniek liggen nu 1.759 COVID-patiënten, 68 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft erg hoog.