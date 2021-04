Politie grijpt in bij feest Oudemirdum

De Mobiele Eenheid (ME) van de politie Noord-Nederland heeft gisteravond, 27 april, in Oudemirdum moeten ingrijpen. Dit nadat politieagenten door een grote groep personen werden belaagd. De groep had zich verzameld in het bos aan de Beukenlaan voor een feest. Toen zij werden verzocht te vertrekken, keerde de groep zich tegen de politie. Eén collega raakte hierbij lichtgewond. Ook raakten drie politievoertuigen zwaar beschadigd. Acht personen werden aangehouden.