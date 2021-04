Dodelijke brand Delden geen misdrijf, man (90) en vrouw (86) omgekomen

De politie heeft het onderzoek naar de brand in een woning in appartementencomplex Stadshagen in Delden afgesloten. 'Er zijn geen sporen aangetroffen die erop wijzen dat er sprake is van een misdrijf', zo laat de politie woensdagmiddag weten.