Ajax verlengt contract hoofdtrainer Erik ten Hag

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Erik ten Hag over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2022. 'De nieuwe overeenkomst gaat in per 1 juli 2021 en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2023', zo laat Ajax vrijdag weten.

FC Twente

Erik ten Hag (Haaksbergen, 2 februari 1970) is sinds 1 januari 2018 hoofdtrainer van het eerste elftal van Ajax. De voormalige profvoetballer van FC Twente, De Graafschap, RKC Waalwijk en FC Utrecht was nadat hij stopte met voetballen jarenlang in verschillende technische functies werkzaam bij achtereenvolgens FC Twente, PSV, Go Ahead Eagles, FC Bayern München en FC Utrecht.

Landskampioen 2018-2019

In het seizoen 2018-2019 werd de oefenmeester met Ajax landskampioen, won hij de KNVB beker en bereikte hij met zijn team de halve finale van de UEFA Champions League. Vervolgens won Ten Hag voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rinus Michels Award, als beste trainer van de Eredivisie. Aan het begin van het seizoen 2019-2020 werd de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Dat seizoen werd vervolgens vanwege Covid-19 voortijdig afgebroken maar Ajax eindigde onder Ten Hag wel wederom op de eerste plaats.

35e landstitel in zicht

Het huidige seizoen, 2020-2021, werd Ajax derde in de poule van de UEFA Champions League om na Lille en Young Boys te hebben uitgeschakeld vervolgens in de kwartfinale van de UEFA Europa League te stranden tegen AS Roma. Enkele dagen na de Europese uitschakeling werd de KNVB beker gewonnen ten koste van Vitesse. Het team van Ten Hag heeft nog één punt nodig uit de resterende vier eredivisiewedstrijden om de 35e landstitel in de clubgeschiedenis van Ajax bij te mogen schrijven.