Flitspalen op N201-N231 bij Aalsmeer gaan aan

Door rood en te snel

De provincie Noord-Holland, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de kruising N201-N231 verbetert.

Burgemeester Brouwerweg en Legmeerdijk

De nieuwe flitspalen komen op de kruising van de Burgemeester Brouwerweg (N201) en de Legmeerdijk (N231). Het Openbaar Ministerie heeft besloten de flitspalen te plaatsen nadat de Provincie Noord-Holland en de politie hebben aangegeven dat op deze locatie onveilige situaties ontstaan door het negeren van het rode verkeerslicht en het overschrijden van de snelheidslimiet.

Flitspaal heeft positief effect op rijgedrag

Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Sinds eind 2020 is op een deel van de N201 een trajectcontrolesysteem actief. Deze eindigt ongeveer 200 meter voor de kruising. Dit heeft een positief effect op de snelheid, ook bij het naderen van de kruising. Om de kruising ook vanaf de andere richtingen veiliger te maken zijn de flitspalen nodig.

Flitspalen getest

In de afgelopen periode zijn de flitspalen getest. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de provincie, of handhaving met flitspalen langer noodzakelijk is.