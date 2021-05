Kranslegging bij Joods monument in Groningen

Groningen

Zo ook in Groningen waar vanmiddag kransen en bloemen werden gelegd bij het Joods Monument bij het gedenkteken ter nagedachtenis van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse Groningers.

Edu Waskowsky

Het Joodse Monument staat aan de Hereweg naast het Sterrebos, op de plek waar tot 1970 een watertoren stond. Het monument heeft een lengte van 25 meter. Het onvoltooide monument is onlosmakelijk verbonden met zijn maker, de Pools-Groningse kunstenaar Edu Waskowsky. Nadat Waskowsky plotseling kwam te overlijden is er besloten om het monument te laten zoals het op dat moment was ter ere van de daarover uitgesproken wens van de maker.