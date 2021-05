Agenten zien 'boot' op snelweg rijden

Vorige week reden agenten van de politie in Sneek op de A6 ter hoogte van Joure, toen zij in tegengestelde richting een boot zagen rijden. Een boot? Zagen wij dat nou goed? Reden genoeg voor de agenten om een controle uit te voeren.

Spanbanden

Vlak voor de afslag van Sint Nicolaasga zagen zij het gevaarte op de vluchtstrook stil staan. De bestuurder was druk bezig om de spanbanden goed te bevestigen, zodat hij daarna zijn tocht weer kon vervolgen.

Er mankeerde nogal wat

'Scherp uitstekende delen, lading niet deugdelijk bevestigd, geen goed zicht door voor- en zijramen en zo konden wij nog wel even doorgaan... Maar helaas bleef het daar niet bij', schrijft één van de twee agenten op Facebook.

THC en een vervalst rijbewijs

Uit de speekseltest bleek dat de bestuurder ook nog eens positief testte op THC. Daarnaast hadden de agenten hun vraagtekens bij de geldigheid van het rijbewijs. Door de marechaussee is er vervolgens een onderzoek ingesteld naar het rijbewijs. Het rijbewijs van de man bleek vervalst te zijn. De bestuurder reed dus zonder geldig rijbewijs. De bestuurder is aangehouden en is door ons verhoord. 'Al met al, is deze bestuurder hier letterlijk flink de boot mee ingegaan', aldus de agent.