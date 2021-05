78-jarige vrouw uit Wormerveer om het leven gebracht

Op zondag 9 mei startte de politie een onderzoek naar het overlijden van een 78-jarige vrouw uit Wormerveer. Na uitgebreid onderzoek heeft de recherche vastgesteld dat zij om het leven is gebracht. Een 76-jarige man werd die zondag direct aangehouden.

Op zondagochtend rond 04:35 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een vrouw onwel was geworden in een woning aan het Krommenieërpad in Wormerveer. Toen agenten daar aankwamen, startten zij een reanimatie. Helaas konden zij het slachtoffer niet meer redden en overleed zij ter plaatse. Vanwege de verdachte omstandigheden werd direct een onderzoek ingesteld. De aanwezige man werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Op dit moment zit de verdachte nog vast.

De recherche zet het onderzoek voort.