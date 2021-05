Patiënt met ladderwagen uit woning gehaald aan de Burgakker in Boxtel

Woensdagmiddag rond 14.00 uur werd de hulp ingeroepen van de hulpdiensten voor een medisch incident in een appartement aan de Burgakker in Boxtel. De politie forceerde met een stormram de toegangsdeur zodat medisch personeel toegang had tot de woning op de bovenste etage van het complex.