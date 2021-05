Slapende man met drugs in trein aangehouden

Een 24-jarige Rotterdammer is afgelopen nacht omstreeks 01.10 uur op het Station aangehouden ter zake de Opiumwet. Hij had zeven gripzakjes met crack en nog een zakje met wit poeder bij zich. Tijdens het transport en in het cellencomplex was hij erg recalcitrant. Hij beledigde de agenten en spuugde in hun richting.

De politie kreeg donderdag 13 mei 2021 omstreeks 01.10 uur een assistentie verzoek van NS-Personeel dat het hen niet lukte om een man wakker te krijgen die heel erg vast sliep in een treincoupe. Agenten begaven zich naar de trein die op spoor 4B stond. Een NS-medewerker begeleidde hen naar de coupe waar de slapende man zat. De man sliep inderdaad erg vast en reageerde niet op aanroepen. Pas na een paar keer knijpen ontwaakte hij. Hij toonde versuft zijn ID-bewijs en vertelde de dienders dat hij in Dordrecht had moeten uitstappen.

Drugsdelicten

Bij navraag van zijn personalia bleek dat hij bekend is vanwege drugsdelicten. Hierop besloten de agenten hem te fouilleren. Hij bleek twee broeken over elkaar te dragen. Uit de onderste broek kwam een boterhamzakje met daarin zeven gripzakjes en een wikkel met wit poeder tevoorschijn. Gezien de hoeveelheid en antecedenten werd besloten de verdachte aan te houden. Hierop werd hij recalcitrant en beledigde de agenten tijdens het transport en in het cellencomplex. meerdere keren met de term ‘kankerracisten’. Bij de insluiting in Breda spuugde hij in de richting van een politieman en trapte tegen de celdeur. De in beslag genomen drugs zijn getest en waren positief op cocaïne