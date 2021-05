Vrouw vast in boom

De brandweer in Voorschoten moest zaterdagmiddag uitrukken voor wel een hele bijzondere melding. Normaal zit er een kat vast op hoogte, nu een vrouw.

De vrouw was een boom in geklommen op de Migchelbrinklaan om haar kat hier uit de halen. Alleen kwam de eigenaresse van de boom op zo’n zeven meter hoogte zelf vast te zitten in de boom

Met een ladderwagen heeft de brandweer de vrouw weer veilig op de grond gezet. Of de kat nog in de boom zit is niet bekend gemaakt.