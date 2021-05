Inbraakalarm zet tankstation vol rook

De brandweer rukte zaterdagavond uit voor een brand in de shop van een tankstation aan de Brederodeweg in Boxtel. De mistgenerator van het inbraakalarm was door voor ons onbekende oorzaak geactiveerd.

De witte rook deed vermoeden dat er brand was, maar van brand was geen sprake. Het inbraak alarm was duidelijk hoorbaar. Brandweerlieden controleerde de winkel bij het tankstation maar troffen niets vreemds aan en droegen het pand weer over aan een aanwezige medewerkster. Het tankstation was kort voor dit voorval gesloten, vermoedelijk ging het fout met het inschakelen van het alarm.