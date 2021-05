Man laat na bekeuring zijn iPhone op dak politieauto liggen

'Nadat hij de bekeuring had gekregen en het bijbehorende gesprek met de politie had afgerond ging ieder weer zijn eigen weg. Al snel kwam de man erachter dat hij zijn telefoon kwijt was', schrijft één van de twee agenten op Facebook. Hij belde vervolgens met een andere telefoon op goed geluk de politie met de vraag of zijn mobieltje misschien nog op het dak van de politieauto lag.

Kilometers en een paar bochten verder

De agenten in de betreffende politieauto, die inmiddels al weer drie meldingen en verschillende kilometers met bijbehorende bochten verder waren, stopten na de opmerkelijke melding toch even om te kijken of de iPhone nog steeds op het dak van de politieauto lag. En ja, soms komen pech en geluk vlak na elkaar want de telefoon lag nog steeds daar waar de man hem had neergelegd. 'Inmiddels zijn de eigenaar en IPhone weer met elkaar herenigd', aldus de politie.