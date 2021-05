'Gemengde gevoelens bij nieuwe schadeafhandeling Groningen'

'Positief is dat bewoners die nog niet eerder een schadevergoeding hebben ontvangen een vaste vergoeding van € 5.000 euro kunnen ontvangen voor het herstel van kleinere schades. Hiermee moet de schadeafhandeling sneller gaan, met minder bureaucratisch gedoe', aldus Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis. 'De consequentie van deze vergoeding is dat daarna geen aanvullende schadevergoeding kan worden aangevraagd, tenzij er opnieuw een beving plaatsvindt. Vereniging Eigen Huis waarschuwt huiseigenaren daarom om alert te zijn of de geboden € 5.000 voldoende is om de schade aan hun woning duurzaam te herstellen.'

Wayenberg: 'In Noord-Drenthe en Oost-Groningen moeten 1400 gedupeerde huiseigenaren zelf bewijzen dat de schade aan hun woning door bodemdaling is ontstaan. Het wettelijk bewijsvermoeden, de gedachte dat er sprake is van aardbevingsschade tenzij kan worden bewezen dat de schade niet is ontstaan door een aardbeving, is voor hen niet van toepassing. Vereniging Eigen Huis is het niet eens met deze bewijslast. Het is voor bewoners nagenoeg onmogelijk om zelf te bewijzen dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de gaswinning. Daarom pleit de vereniging voor een brede toepassing van het bewijsvermoeden.'