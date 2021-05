Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding in Groningen

Omstreeks 15.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van een autobrand op Industrieterrein Westpoort. Hierbij zou een man gezien zijn met een vuurwapen.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet bekend. De man is aangehouden en zal gehoord worden. Of er daadwerkelijk sprake was van een vuurwapen is niet bekend gemaakt.