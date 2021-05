Brilberen komen naar DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort verwelkomt vanaf het begin van deze zomer brilberen. “Twee brilbeerbroertjes worden de nieuwste bewoners van het dierenpark”, vertelt curator Nils Dijkgraaf. “Ik ben zeer verheugd dat wij deze soort mogen verwelkomen in onze diercollectie. Het gaat met deze zeldzame berensoort namelijk niet goed in het wild, omdat hun woongebied ernstig wordt bedreigd door onder andere bomenkap. Wij willen onze bezoekers daarom graag kennis laten maken met deze energieke beren, maar ook vertellen over de ernstige bedreigingen die de brilbeer kent.

De brilberen, die hun naam danken aan een bril-silhouet die meestal zichtbaar is rondom hun ogen, zijn afkomstig uit een Duits dierenpark. In Amersfoort gaan zij het voormalige bruine berenverblijf bewonen. 'Dat verblijf wordt flink aangepast. De broers, Teju en Ariba, zijn drie jaar en echte belhamels. De dieren zijn heel nieuwsgierig, ravotten veel met elkaar, klimmen graag en zitten bijna nooit stil. De brilbeer is zelfs de enige berensoort die nooit in winterslaap gaat. Wij zorgen ervoor dat de beren een verblijf krijgen waarin zij al hun energie kwijt kunnen, de hoogte in kunnen gaan, maar waar ook ruimte is om tot rust te komen.'

De brilbeer komt van oorsprong voor in de bergbossen van het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte. 'De beren zijn met hun grote voorpoten erg goede klimmers en leven dan ook voor een groot deel in de bomen. Zij gebruiken de boomtoppen als schuilplek, slaapplek en halen er hun voedsel vandaan', legt Nils uit. “Door de massale bomenkap voor bijvoorbeeld houtproductie en landbouw, verliezen zij in grote snelheid steeds meer leefgebied. Wij laten de bezoekers ervaren hoe impactvol de vernietiging van hun oorspronkelijk leefomgeving is en wat je eraan kan doen om de kap tegen te gaan.” Het dierenpark maakt later meer bekend over het vernieuwde berenverblijf. Zeker is dat het verblijf een groene uitstraling krijgt en dat ‘klimmen’ een belangrijk thema is voor de beren, maar ook voor de bezoekers.