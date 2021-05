Onderzoek gestart naar relschoppers voetbalwedstrijd

Op zondag 23 mei 2021 was de play-off wedstrijd van NAC tegen NEC. Voor de wedstrijd had zich al een flinke groep relschoppers bij het stadion in Breda verzameld. Er werd vuurwerk en rookbommen afgestoken. Zij mochten vanwege de coronamaatregelen het stadion niet in. Toen aan het eind van de wedstrijd bleek dat NAC verloor, probeerde een grote groep relschoppers het stadion alsnog binnen te komen door een hek te forceren. De Mobiele Eenheid (ME), die al in het stadion was, kon dat met behulp van de ME die buiten het stadion stond ternauwernood voorkomen. Hierop werd de frustratie op de ME’ers en hun voertuigen botgevierd. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen en glaswerk en politievoertuigen liepen schade op door zeer zwaar vuurwerk. Ook werden er horizontaal mortieren op de agenten afgevuurd. Een zeer gevaarlijke en dreigende situatie. Ook werden door de relschoppers meerdere huurscooters op de weg gegooid om de doorgang voor politievoertuigen te belemmeren. Op beelden vanuit de opgeroepen politiehelikopter was te zien dat stoeptegels uit de grond werden gehaald, kapot werden gegooid en vervolgens in stukken naar de ME’ers werden gegooid. Dankzij de politie-inzet kon verdere schade in de stad voorkomen worden.

Medische hulpverlening

Het was een hectisch moment toen een supporter in het tumult onwel werd. Agenten moesten moeite doen om bij het slachtoffer te komen en moesten vervolgens schakelen van ordehandhaver naar hulpverlener. Tussen de hectiek begonnen zij het slachtoffer te reanimeren, maar moesten nog altijd beveiligd worden door andere ME’ers. Zij werden nog altijd bekogeld met verschillende voorwerpen. Ook de brandweer kwam naar de locatie om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend.

Aanhoudingen

Na de wedstrijd hield de politie zes mannen aan. Het gaat om 18-jarige man uit Zevenbergen, een 20-jarige man uit St. Willebrord, een 19-jarige man, een 34-jarige man en een 41-jarige man uit Breda, een 20-jarige man uit Oudenbosch. Zij zitten vast voor verder onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Meerdere agenten gewond

Bij de ongeregeldheden raakten meerdere agenten gewond. Een agent brak zijn hand. Tientallen agenten doen aangifte van mishandeling cq poging doodslag. De politie start dan ook een groot onderzoek naar de relschoppers en roept hen op zich te melden.