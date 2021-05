Drie aanhoudingen bij onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel

Op dinsdag 25 mei 2021 vonden er in Maastricht, Landgraaf en Sittard verschillende doorzoekingen plaats. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel. Drie verdachten zijn aangehouden op de verdenking van het importeren van 450 kilo cocaïne. Twee hiervan zijn in Nederland aangehouden, één verdachte is in Knokke, België aangehouden.