OM eist 4 jaar cel in zaak rond vermist 15-jarig meisje Berghem

In oktober vorig jaar keek Nederland uit naar een vermist meisje van 15 jaar oud uit Berghem. Enkele dagen na haar verdwijning werd ze in het bijzijn van een 31-jarige man in een woning in Den Haag teruggevonden. De man stond donderdag voor de rechter voor meerdere feiten, waaronder het onttrekken van het kind aan het ouderlijk gezag en het plegen van ontucht met haar. Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen de Hagenaar.

Amber Alert

Het meisje werd op vrijdag 23 oktober voor het laatst gezien in haar woonplaats. De zoektocht werd geïntensiveerd toen bleek dat ze niet bij familie, vrienden of bekenden was. Onder meer in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan de alarmerende verdwijning, gevolgd door een Amber Alert op 28 oktober. Ook werden beelden getoond van een man die met haar in zijn auto stapte. Het meisje werd die dag laat in de avond gevonden in een woning in Den Haag.

Ernstige feiten

Uit onderzoek bleek niet dat ze tegen haar wil bij de man was. Ze hadden elkaar enige tijd daarvoor leren kennen op social media. Hoewel ze beiden wisten dat er naar het meisje werd uitgekeken, werd er geen contact opgenomen met de politie. Het is een van de zaken die de officier van justitie de man kwalijk neemt.

Minderjarig meisje

'Het gaat hier om een volwassen man die een minderjarige meeneemt naar zijn huis. Hij had beter moeten weten en de strafbaarheid strafwaardigheid van zijn handelen moeten inzien. Het gaat om zeer ernstige feiten', aldus de officier van justitie. Dat geldt volgens het OM zeker voor het feit dat hij seks had met de minderjarige, net als voor het bezit van seksueel getinte video’s op zijn telefoon, die worden aangemerkt al kinderporno.

Ander meisje

Volgens het OM zou de man ook ontucht hebben gepleegd met een andere minderjarige uit Overijssel. Hij vroeg haar om seksueel getinte filmpjes te maken, wat ze deed. De officier van justitie: 'Het zijn allemaal zaken die bovenop de al ernstige verdenkingen komen. Deze man verleidde minderjarige meisjes tot afspraakjes en dat is hartstikke fout en strafbaar.'

Kwetsbaarheid

Tijdens de zitting ging de officier verder in op de gevolgen die de gebeurtenissen hebben gehad voor het slachtoffer en haar familie in deze zaak: 'Zij heeft op dit moment professionele hulp om alles een plekje te kunnen geven. De gebeurtenissen hebben een ongelofelijk impact gehad op het slachtoffer en haar familie. Ook het feit dat haar naam met enige regelmaat in de media verschijnt, doet haar geen goed.'