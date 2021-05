Jongeman zwaargewond op boot

Zaterdagmiddag is een 18-jarige jongeman uit Coevorden ernstig gewond geraakt tijdens een vaartrip op een boot. De jongeman en drie anderen voeren over het water rondom Coevorden. Door nog onbekende redenen is de 18-jarige met zijn hoofd tegen een brug gekomen waardoor hij ernstig gewond raakte. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.