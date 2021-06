Hond met vastgebonden voorpoten dood in water aangetroffen

De politie in Zwolle heeft woensdagavond een bericht op Facebook geplaatst over een overleden hond, waarvan de beide voorpoten met een tiewrap waren vastgebonden, die in het water werd aangetroffen.

Voorpoten vastgebonden

'Vandaag kregen wij meerdere meldingen dat er in het Zwarte Water een hond was aangetroffen. Ter plaatse zagen wij dat de hond was overleden. De voorpoten waren vastgebonden met een tiewrap', zo schrijft de politie op Facebook.

Getuigenoproep

Omdat de politie vermoedt dat de hond levend in het water is gegooid roept zij de hulp in van het publiek om zo de dader te kunnen traceren. 'De hond heeft een chip, maar daaruit komen geen gegevens', aldus de politie. Mogelijke getuigen worden verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.