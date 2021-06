Scooterrijder beschoten in Lelystad

De politie zoekt getuigen van een beschieting, die woensdagavond plaats vond in de Voorstraat in Lelystad. Op 2 juni ontstond er rond 18.25 uur een ruzie, waarna er geschoten is met een vuurwapen. Iedereen die iets gezien heeft, of meer weet, wordt dringend gevraagd zich te melden. Dat kan ook anoniem.