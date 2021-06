Dodelijk verkeersongeval in Overveen

Om 00.15 uur in de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie meerdere meldingen van een ernstige aanrijding op de Zeeweg (N200). Twee opzittenden van een bromscooter kwamen frontaal in aanraking met een personenauto. De opzittenden, een 23-jarige vrouw uit Badhoevedorp en een 19-jarige vrouw uit Hoofddorp zijn daarbij overleden aan hun verwondingen.

De N200 werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer voor hulpverlening en onderzoek. De afdeling Verkeersongevallen analyse van de politie Noord-Holland doet onderzoek naar de verdere toedracht van het ongeval. De bestuurder van de personenauto, een 19-jarige man uit Haarlem, is aangehouden voor verhoor. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs. De families worden bijgestaan door een familieagent.