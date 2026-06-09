OM eist 4 jaar cel tegen mannen die meisje (17) verkrachtten

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt twee mannen schuldig aan de verkrachting van een minderjarig slachtoffer. 'In plaats van haar na een avond stappen veilig naar huis te brengen, misbruikten zij haar vertrouwen en kwetsbaarheid', zo stelt de officier van justitie vandaag in de rechtbank. Het OM eist tegen beide mannen een gevangenisstraf van 4 jaar.

Uitgaansavond

Tijdens een uitgaansavond in een café in IJsselstein ontmoeten de dan 44- en 47-jarige verdachten het 17-jarige slachtoffer. Zij bieden aan haar naar huis te brengen. Eén van de verdachten vertelt haar dat hij bij de politie werkt. Onderweg stoppen ze op een parkeerplaats, waarbij één van de mannen haar op enig moment aanrandt. Vervolgens wordt ze door beide mannen seksueel misbruikt en verkracht. Pas anderhalf uur later wordt ze uiteindelijk thuis gebracht.

'Slachtoffer overduidelijk onder invloed van alcohol'

“Een klein, tenger meisje met twee grote, veel oudere mannen in een afgesloten auto, midden in de nacht op een verlaten parkeerplaats”, zo schetst de officier van justitie de situatie vandaag op zitting. “Ze kon geen kant op”. Daarbij was het slachtoffer overduidelijk onder invloed van alcohol. Ze moest ondersteund worden tijdens het lopen en viel tijdens de handelingen geregeld weg. Het staat buiten twijfel dat de mannen dit wisten en hier misbruik van hebben gemaakt, aldus de officier van justitie. Zo pakte één van de mannen haar gezicht vast terwijl hij vroeg: ben je er nog?

Kil en respectloos

Eenmaal thuis belt het slachtoffer direct een vriendin om haar verhaal te doen. In zedenzaken is dat belangrijk steunbewijs. Tijdens het latere onderzoek worden van beide verdachten ook DNA- en spermasporen gevonden. Tijdens de verhoren blijkt volgens de officier van justitie ook de kille, respectloze mentaliteit van de mannen. Met weerzinwekkende beschrijvingen over het slachtoffer reduceren ze haar, volgens het OM, tot niet meer dan een seksueel object.

Niet veilig

“Op het eerste oog lijken de verdachten mannen waar je met een goed gevoel je dochter aan zou toevertrouwen”, vertelt de officier van justitie ter zitting. Eén van hen werkte nota bene bij de politie. Dat je als vrouw ook bij zulke mannen niet veilig blijkt, is volgens het OM ernstig en schokkend. “Het slachtoffer heeft anderhalf uur doorgebracht in een auto met twee mannen die geen enkel oog hadden voor haar en alleen bezig waren met hun eigen geilheid. Met de littekens die dat achter heeft gelaten zal het slachtoffer altijd moeten blijven leven.”

Politie

Dat één van de verdachten bij de politie werkte, weegt voor het OM mee in de ernst van het feit. Dat de daders het feit samen gepleegd hebben weegt, net als de duur, het grote leeftijdsverschil en de staat van het slachtoffer, voor het OM mee. Het OM eist tegen beide verdachten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar met aftrek van voorarrest.

Geschokte rechtsorde

Tijdens de zitting heeft het OM gevorderd dat beide verdachten gelijk de cel in moeten als ze worden veroordeeld. Eerder besloot de rechtbank dat de verdachten hun proces in vrijheid mochten afwachten. Tegen deze beslissing van de rechtbank stond om juridische redenen destijds geen beroep open voor het OM. Als het aan het OM ligt is er echter sprake van een ernstig geschokte rechtsorde en moeten de verdachten bij schuldigverklaring direct de gevangenis in.