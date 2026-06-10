Hond overleden bij eenzijdig verkeersongeval

Dinsdag 9 juni om 18.44 uur kwam de bestuurder (74) van een personenauto bij het insturen van een flauwe bocht op de Ringdijk in de berm terecht. Hij verloor controle over het stuur, reed eerst tegen een verkeerspaal en belandde daarna tegen een boom. Naast hem zat een passagier en op de achterbank ook nog twee passagiers met tussen hen in een mand met daarin twee hondjes. Door de klap tegen de boom belandde de achter passagiers, die vermoedelijk geen gordel droegen, tussen de voorstoelen en achterbank. Ook de hondenmand werd door de auto geslingerd. Dat bleek voor een van de hondjes fataal. De bestuurder van de auto raakt bekneld en werd door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijdt. Ook de andere passagiers raken gewond en allen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van gebruik van alcohol of andere middelen.