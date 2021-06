Man filmde bezoekers in zijn privésauna met verborgen camera's

Verborgen camera's

'Begin maart heeft een bezoeker van de privésauna aangifte bij de politie gedaan. Ze ontdekte tijdens haar verblijf in de sauna verborgen camera’s. Er is meteen een onderzoek gestart en zoeking gedaan in het pand waar de sauna zich bevond', aldus de politie.

Motief onderzocht

Hierbij zijn goederen in beslaggenomen. Op dit moment onderzoekt de politie het motief waarom de man de bezoekers van zijn sauna, zonder dat zij hierover waren geïnformeerd, filmde. Momenteel is er geen indicatie dat de verdachte de beelden heeft gedeeld/gepubliceerd via internet/sites/mails. Het vermoeden is dat het opnemen van personen medio 2020 is gestart. De officier van justitie bepaalt wat er verder met de verdachte gaat gebeuren.