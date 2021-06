Man gewond na bedrijfsongeval aan de Vijfhoevenlaan in Vlijmen

Donderdag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval in een bedrijfspand aan de Vijfhoevenlaan in Vlijmen. Politie, ambulance en brandweer haastte zich naar de plek van het ongeval.

Stellage ingestort

Volgens een woordvoerder van de politie zou er in het pand een stellage zijn ingestort, waar een medewerker onder terecht gekomen is. De medewerker is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.