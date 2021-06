Politie valt pand in Tilburg binnen

Een 25-jarige Roemeense is zaterdag 12 juni 2021 omstreeks 02.20 uur door de politie aangehouden nadat in de kamer waar zij verblijft, in een pand aan de Insulindestraat in Tilburg, een vuurwapen was aangetroffen. Het wapen werd gevonden tijdens een uitgebreide politie actie en zoeking in het pand.