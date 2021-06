Vluchtende motorrijder rijdt agent aan

Surveillerende agenten zagen die nacht rond 04.00 uur een bromfiets zonder verlichting aan de achterzijde rijden over de Burgemeester Voorst tot Voorstweg. De bestuurder reed vervolgens ook door het rode verkeerslicht. Toen de agenten de bestuurder een stopteken geven, werd deze genegeerd. Zij riepen door hun megafoon dat de bestuurder moest stoppen, zetten de sirenes en blauwe zwaailampen aan, maar ook dit had allemaal geen effect. De bestuurder van de bromfiets verhoogde vervolgens zijn snelheid. Er ontstond een achtervolging richting de Beneluxlaan en de Luchthavenlaan, richting de Kastrupstraat. Omdat de bestuurder met een flinke snelheid het trottoir opreed, stond hij nagenoeg even stil. Een agent stapte uit om hem te pakken, maar de bestuurder trok op en reed met snelheid tegen de agent aan. De pollitieagent greep hem vast, maar dit weerhield de verdachte niet om verder te rijden. De verdachte reed, met de agent, tegen een geparkeerde auto. Hier kon de bestuurder overmeesterd worden. Bij de aanhouding trof de politie ook een kleine hoeveelheid verdovende middelen aan. Deze zijn in beslag genomen. De agent raakte gewond, maar hoefde niet medisch onderzocht te worden.

Technisch onderzoek

Het voertuig van de verdachte is in beslag genomen voor technisch onderzoek. De kentekenplaat die erop zat was afgegeven voor een bromfiets, maar het bleek om een motorscooter te gaan. Of het voertuig van diefstal afkomstig is, is nog niet bekend.