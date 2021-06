Onderzoek naar 4-voudig dodelijk ongeval N34 bij Borger afgerond

Onderzoek afgerond

'Als gevolg van het ongeluk op zondagavond 30 mei jongstleden, kwamen vier personen om het leven. Het onderzoek is afgerond en er is dossier opgemaakt', zo laat de politie dinsdag weten.

Hoge snelheid

Gedurende het onderzoek is met verschillende betrokkenen en getuigen gesproken. Ook is uitgebreid sporenonderzoek gedaan en zijn beschikbare beelden geanalyseerd. 'Uit het onderzoek komt naar voren dat de bestuurder van een van de betrokken auto’s met hogere snelheid tegen een voorligger is gereden. Hierdoor raakten de auto’s van de weg en raakten vervolgens drie andere voertuigen betrokken. De automobilist die tegen de voorligger is gereden is een van de vier dodelijke slachtoffers', aldus de politie.

Geen strafrechtelijk onderzoek

De betrokkenen van het ongeval en de naasten van de overledenen zijn maandagmiddag bijgesproken over de uitkomsten van het ongeval. Hiermee is het traject rondom het onderzoek afgerond. Het Openbaar Ministerie is over de uitkomst geïnformeerd en heeft besloten het onderzoek af te ronden. Er vindt geen strafrechtelijk vervolg plaats.