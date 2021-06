Rijkswaterstaat activeert hitteprotocol voor weggebruikers

Woensdag en donderdag wordt het in Nederland tropisch warm waarbij het kwik lokaal boven de 30 graden uit kan komen. Door de verwachte warmte zet Rijkswaterstaat deze warme dagen het hitteprotocol in op de wegen.

Hitteprotocol op de weg

'Bij extreme warmte zetten we extra materieel in om gestrande automobilisten op de snelweg direct naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Het hitteprotocol geldt in de provincies waar volgens het KNMI een grote kans is op temperaturen van 30 °C of hoger', stelt Rijkswaterstaat.

Hitteprotocol

'Als het hitteprotocol geldt, helpt Rijkswaterstaat direct alle automobilisten die met pech langs de snelweg komen te staan. Als we een melding binnenkrijgen, schakelen we meteen een berger in die de gestrande automobilist naar een veilige locatie met voorziening brengt, bijvoorbeeld een tankstation of parkeerplaats. Op de dagen dat het protocol geldt, doen we dat tussen 10.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ‘s avonds', aldus Rijkswaterstaat.

Temperatuur wegdek boven de 50 graden

Met het protocol wil Rijkswaterstaat voorkomen dat mensen langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Met hoge buitentemperaturen kan de temperatuur van het wegdek oplopen tot boven de 50 °C.