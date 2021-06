Opnieuw verdachten aangehouden in onderzoek naar dood Ayla Mintjes

In het onderzoek naar de dood van Ayla Mintjes heeft de politie opnieuw twee verdachten aangehouden. Het gaat om Amsterdammers van 20 en 21 jaar oud. Beide mannen werden op 23 juni aangehouden en zaten tot vanmiddag in beperkingen.

De twee Amsterdammers worden verdacht van medeplichtigheid aan moord op Mintjes, medeplichtigheid aan poging moord op haar vriend, voorbereidingshandelingen daartoe en wapenbezit. De 21-jarige Amsterdammer wordt daarnaast verdacht van witwassen.

Na de aanhouding van de mannen zijn hun woningen doorzocht. De politie trof daarbij drie vuurwapens aan. In de auto en woning van de 21-jarige verdachte vond de politie daarnaast bijna 6 duizend euro aan contanten.

De rechter-commissaris heeft de twee mannen vanmiddag in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Beoogd doelwit

De 27-jarige Ayla Mintjes werd op zondag 16 mei beschoten in de Maassluisstraat terwijl ze achter het stuur van een auto zat. Ze raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. In het onderzoek naar haar dood zijn eerder drie personen aangehouden. Zij zitten nog vast.

Het beoogd doelwit van de schietpartij op 16 mei is volgens het OM de 26-jarige vriend van Mintjes die ook in de auto zat. Hij wist bij de schietpartij te ontkomen. In januari en maart van dit jaar zijn er al vier personen aangehouden die een moord op hem zouden voorbereiden. Van die vier personen zitten er nog drie in hechtenis. Het gaat om drie Amsterdammers. Eén van 19 jaar en twee van 22 jaar.