Vrouw gewond bij aanrijding

Op de kruising van de Liempdseweg met de Populierenlaan in Sint-Oedenrode vond zondagmiddag rond 16.05 uur een verkeersongeval plaats. Een auto reed van Liempde richting Sint-Oedenrode en zag twee overstekende fietsers vanuit de Populierenlaan over het hoofd.

De automobilist remde voor wat hij kom maar een botsing was onvermijdelijk. De vrouw werd geschept en kwam vervolgens op de grond terecht. De weg is afgesloten door de politie. De vrouw is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Verkeersspecialisten van de politie zijn ter plaatse voor onderzoek. Van de automobilist is een blaastest afgenomen, maar hij had niet gedronken.

De brandweer kwam nog ter plaatse om de cabrio af te dekken met een tent in verband met de hevige regenval om zo zo veel mogelijk sporen veilig te stellen.