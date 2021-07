Martien R. (50) hoort OM 16 jaar celstraf tegen hem eisen

Criminele organisatie

In mei en juni stond het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) uitgebreid stil bij de strafbare feiten waarvan leden van de criminele organisatie van Martien R. verdacht worden. De groep hield zich gedurende langere tijd bezig met grootschalige wapenhandel en internationale drugshandel en witwassen. Vandaag maakte het OM de strafeisen bekend tegen veertien verdachten in het onderzoek rond Operatie Alfa.

Operatie Alfa

Tijdens het jarenlange onderzoek luisterde de politie duizenden gesprekken af. Daaruit kwam volgens het OM een beeld naar voren van een gewetenloos handelende criminele organisatie, die geweld, corruptie en het aldoor plegen van ernstige strafbare feiten als de gewoonste zaak van de wereld beschouwde. Tijdens de zitting van 17 juni stond het OM uitgebreid stil bij de structuur en werkwijze van de organisatie, die onder leiding stond van Martien R.

Martien R.

R. wordt verdacht van talrijke strafbare feiten en is volgens het OM niet alleen de drijvende kracht achter de organisatie, maar bijvoorbeeld ook achter meerdere cocaïnetransporten en de handel in wapens. De afgelopen maanden presenteerde het OM een keur aan bewijs tegen de vermeende leider en vandaag stonden de officieren van justitie uitgebreid stil bij zijn rol en persoon: 'Martien R. is een beroepscrimineel pur sang. Hij kiest er dag in dag uit voor om in georganiseerd verband criminele activiteiten te beramen en te plegen. Hij doet dat doelbewust en weloverwogen. Dat al deze criminele activiteiten ertoe leiden dat hij aan de samenleving grote schade toebrengt, laat hem volstrekt koud.'

Strafblad

Bij het bepalen van de strafeis is ook het criminele verleden van R. meegewogen. Zijn justitiële documentatie leert dat hij eerder voor wapenbezit, drugsdelicten, witwassen en het leidinggeven aan een criminele organisatie is veroordeeld tot gevangenisstraffen: 'Deze straffen hebben hem er niet van weerhouden om zich opnieuw met zware strafbare feiten bezig te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat hij, wanneer hij in vrijheid wordt gesteld, doorgaat met het plegen van delicten in georganiseerd verband die de maatschappij op ernstige wijze ontwrichten. De samenleving moet daarom maximaal tegen deze verdachte worden beschermd.'

Lange gevangenisstraf

Volgens de wet kan er geen hogere straf worden opgelegd dan een derde boven de hoogste maximumstraf dat op een delict staat. In de zaak van Martien R. zou dat betekenen dat de maximum op te leggen gevangenisstraf 16 jaar is. De officieren van justitie vertelden vanmorgen waarom het OM vindt dat alleen een lange gevangenisstraf passend en geboden is in de zaak: 'Kijkend naar de aard, ernst en hoeveelheid van de strafbare feiten die bewezen kunnen worden verklaard, de persoon van de verdachte, zijn rol en positie als leider van de criminele organisatie, het feit dat er sprake is van meermalen recidive, het ernstige recidivegevaar dat van verdachte uitgaat én het belang van de samenleving die maximaal tegen deze verdachte moet worden beschermd, is geen andere straf passend dan de maximale gevangenisstraf die in deze zaak kan worden opgelegd.' Het OM eist daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 16 jaar tegen Martien R. Daarnaast vordert het OM de verbeurdverklaring van zijn woning aan de Koolzaadweg in Berghem, het huis dat via een witwasconstructie in het bezit kwam van R.

Strafproces

De verdachten en hun verdediging hebben ervoor gekozen om zich grotendeels niet in het openbaar te verantwoorden voor de ernstige delicten waarvan zij worden verdacht. Het OM betreurt deze opstelling omdat daardoor het debat over de beoordeling, weging en verantwoording van de in het dossier gepresenteerde delicten niet plaatsvond op de plek die daarvoor is bedoeld: de zittingszaal.

Andere verdachten

Niet alleen tegen de hoofdverdachte werd vandaag een jarenlange gevangenisstraf geëist. Ook in de andere dertien zaken eiste het OM onvoorwaardelijke celstraffen.